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Европейцы устали от попыток США доминировать в Европе, заявил Медведев 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
«Европа устала от доминирования США в мире»
Фото: РИА Новости
США, пытаясь доминировать в Европе, в том числе и на Балканах, наносят вред, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что европейские страны уже подустали от этих американских устремлений.
"Соединенным Штатам Америки нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого дома, а также Госдепартамента в Вашингтоне, нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов. Они всячески это продвигают, это не секрет, это основной курс Соединенных Штатов Америки. Отсюда эти заявления о том, что Россия ту или иную сторону поддерживает или какой-то вред наносит", — сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград.
Он подчеркнул, что вред исходит от США.
"На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе. Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе", — отметил российский премьер.
В качестве примера он привел попытки США навязать покупку оружия и газа европейцам.
"Это означает: "Мы хотим, чтобы все оружие было американским, покупайте его у нас". Вот что современные американские власти говорят: "Вы мало денег на оружие тратите, покупайте наше оружие. Вы зачем-то газ покупаете у России. Хотя Россия вроде бы близко к Европе, а Америка далеко, вы должны наш газ покупать, прежде всего сжиженный природный газ, поэтому откажитесь от "Северного потока-2", прекратите работу по "Турецкому потоку"… Ну и так далее", — пояснил Медведев.
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Комментарии5
Политика , В мире , США , Дмитрий Медведев , Госдеп США
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