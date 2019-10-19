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Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом 

РИА Новости 1 час назад
«Это чревато очень серьезными последствиями»
Фото: РИА Новости
Попытки затянуть в НАТО страны с внутренним конфликтом опасны и чреваты очень серьёзными последствиям, поэтому таким претендентам на вхождение в Альянс нужно сто раз подумать, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Все попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия, чрезвычайно опасны. Этот ряд — Вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении", — сказал он в интервью сербском газете "Вечерние новости" накануне визита в Белград.
Премьер добавил, что такие действия, на его взгляд, противоречат самому договору о создании Североатлантического альянса.
"А во-вторых, это чревато очень серьёзными последствиями. Поэтому государства, входящие в НАТО, должны сто раз подумать, прежде чем такие решения принимать", — заявил Медведев.
Он также напомнил об инициативе Европы по обеспечению автономной европейской безопасности, минуя НАТО.
"Посмотрим, что из этого выйдет", — добавил Медведев.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , НАТО
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