Медведев рассказал о стремлении России дружить со всеми странами

Россия , в отличие от США с их безудержным желанием доминирования, занимает взвешенную позицию и стремится к нормальным отношениям со всеми странами вне зависимости от их принадлежности к военным блокам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев "Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание (США) доминировать во всём мире и в Европе в том числе. А мы в этом смысле всегда занимали, на мой взгляд, взвешенную позицию. Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами, и, конечно, у нас нормальные отношения с государствами, которые расположены на Балканах, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному военно-политическому блоку", — сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверие визита в Белград. Он отметил, что Россия старается эти отношения развивать. "В то же время мы, конечно, не можем не видеть, что одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие страны ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики Соединённых Штатов Америки. Это печально", — добавил премьер.

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