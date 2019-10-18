Захарова ответила на жалобы посла на украинцев в Гонконге 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала советы китайскому послу в России Чжан Ханьхуэю, который заявил о приезжающих украинцах в Гонконг. Об этом она написала в Facebook.
До этого посол посетовал, что на протестах в Гонконге были замечены "украинские элементы". Он добавил, что украинцы приезжают в Гонконг, чтобы делиться своим опытом с демонстрантами.
По ее словам, посол посмеялся над тем, что демонстранты в Гонконге хотят "жить как на Украине". Она отметила, что Ханьхуэю стало бы еще смешнее, если бы он постоянно читал украинские СМИ.
"Украинские СМИ… на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", — заключила Захарова.