Захарова ответила на жалобы посла на украинцев в Гонконге

До этого посол посетовал, что на протестах в Гонконге были замечены "украинские элементы". Он добавил, что украинцы приезжают в Гонконг, чтобы делиться своим опытом с демонстрантами.

По ее словам, посол посмеялся над тем, что демонстранты в Гонконге хотят "жить как на Украине". Она отметила, что Ханьхуэю стало бы еще смешнее, если бы он постоянно читал украинские СМИ.