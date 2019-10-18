Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патрушев встретился с президентом Бразилии в рамках мероприятия БРИКС 

РИА Новости 3 часа назад
Патрушев встретился с президентом Бразилии
Фото: РИА Новости
Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу принял в Бразилиа участников встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, российскую делегацию на мероприятии возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Патрушев и Болсонару отметили, что страны БРИКС объединяет настрой в пользу неукоснительного соблюдения международного права, принципов многосторонности, уважения государственного суверенитета и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран", — сообщил журналистам по итогам встречи пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
По его словам, Патрушев на встрече с Болсонару также высоко оценил энергичную работу бразильского председательства в БРИКС. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия поддерживает заявленные Бразилией приоритеты и приветствует наращивание взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Политика , Евгений Аношин , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , БРИКС , Бразилиа , Бразилия , Индия , Китай , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО секретно готовится к ядерной войне
НАТО секретно готовится к ядерной войне252
Арестованный полковник принял взятку за самогон
Арестованный полковник принял взятку за самогон10
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса60
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе26
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко71
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Маск поговорил с россиянами
01:54
Маск поговорил с россиянами
В мире США
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение