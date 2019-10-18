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МИД РФ передал США ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами 

Говорит Москва 1 час назад
МИД РФ передал США ноту протеста
Фото: ТАСС
Их в понедельник сняли с поезда в Северодвинске.
Ранее стало известно, что во время поездки по Архангельской области дипломаты несколько раз меняли составы, после чего их остановили сотрудники полиции. В посольстве США в Москве заявили, что дипломаты находились в официальной поездке, о которой уведомили Минобороны России.
США объяснили инцидент с дипломатами в России
В конце августа на полигоне под Северодвинском произошёл взрыв. По официальной версии, это случилось во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны.
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