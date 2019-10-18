МИД РФ передал США ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами

Их в понедельник сняли с поезда в Северодвинске.

Ранее стало известно, что во время поездки по Архангельской области дипломаты несколько раз меняли составы, после чего их остановили сотрудники полиции. В посольстве США в Москве заявили, что дипломаты находились в официальной поездке, о которой уведомили Минобороны России.

В конце августа на полигоне под Северодвинском произошёл взрыв. По официальной версии, это случилось во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны.