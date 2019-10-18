В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко

В российском кабмине считают странными обвинения Лукашенко в адерс РФ по белорусским продуктам

Это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника, передает «Интерфакс».

Так, Белоруссия заблокировала утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов. Кроме того, не утверждены правила определения происхождения товаров, также Минск установил административные ограничения для продукции из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам.

Как сообщило ранее агентство Белта, во время посещения Академии управления при президенте в Минске Лукашенко заявил, что «мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС». По его мнению, после формирования Союза, в основном со стороны России, стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.