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В российском кабмине считают странными обвинения Лукашенко в адерс РФ по белорусским продуктам 

BFM.RU + ещё 2 37 минут назад
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
Фото: Reuters
В российском правительстве считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких «сдерживающих мерах» по отношению к белорусским продуктам со стороны России. Как заявил источник в кабмине, именно Минск в основном блокирует решения в рамках общего рынка Евразийского экономического союза.
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Это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника, передает «Интерфакс».
Так, Белоруссия заблокировала утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов. Кроме того, не утверждены правила определения происхождения товаров, также Минск установил административные ограничения для продукции из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам.
Как сообщило ранее агентство Белта, во время посещения Академии управления при президенте в Минске Лукашенко заявил, что «мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС». По его мнению, после формирования Союза, в основном со стороны России, стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.
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Комментарии7
Политика , Александр Лукашенко , Правительство РФ , ЕАЭС , Интерфакс , Минск
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