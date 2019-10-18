Почти $5 млрд: куда уходят деньги России

Россия остается одним из крупнейших плательщиков в бюджеты международных организаций, в том числе ООН ОБСЕ . Страна тратит около $5 млрд в год на поддержку работы 12 объединений, в которых состоит. Куда уходят эти огромные средства, читайте в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин предложил Госдуме прекратить платить взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов. Президент России призвал парламент отозвать заявление, сделанное при ратификации дополнительного протокола к женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Глава страны пояснил, что не видит смысла в уплате взносов в организацию, где нет российского представителя.

Путин также отметил, что данный орган с 1991 года не выполняет заявленные функции, однако Россия ежегодно уплачивает взнос, даже не имея в составе комиссии своего представителя. Речь идет о протоколе, который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Он дает возможность для учреждения международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках таких противостояний.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — говорится в пояснительной записке администрации президента, которую цитирует ТАСС.

Отмечается также, что в современном мире риски «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств» значительно увеличиваются.

«Думаю, наши недоброжелатели попробуют увидеть в этом «скрытый смысл», что РФ не заинтересована, чтобы факты нарушения гуманитарных прав, защита жертв вооруженных конфликтов находились в зоне мониторинга международных организаций. Это, конечно же, не так», — сказал сенатор, слова которого приводит «Парламентская газета».

Россия остается одним из крупнейших плательщиков в бюджет международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Так, в Организацию объединенных наций Москва ежегодно вносит сумму около $150 млн Стоит отметить, что МИД России ранее обвинил США в использовании «финансовых рычагов» для того, чтобы помешать нормальной работе ООН. Как заявило внешнеполитическое ведомство, именно США являются главным «злостным неплательщиком» взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, отметили в Москве.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН», — подчеркнули в ведомстве.

Россия при этом добросовестно платит взносы в ООН и призывает другие страны проявить большую бюджетную дисциплину, отметили в МИДе.

На ООН Россия тратит больше всего средств, за ней следует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Далее идут такие организации, как Международная организация труда (МОТ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы

Россия также является одним из крупнейших плательщиков Совета Европы, хотя Москва с 2016 года на протяжении трех лет не выплачивала взносы в его бюджет в знак протеста против отстранения от работы в Парламентской ассамблее организации — ПАСЕ — из-за присоединения Крыма.

Деньги были впервые вновь внесены в 2019 году. Взнос России в ПАСЕ за 2019 год составил €33 млн Всего же Россия ежегодно вносит средства в 12 международных организаций. Согласно официальному документу Минфина «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год (предварительные итоги)»,

ведомство на статью расходов «Международные отношения и международное сотрудничество в бюджете 2018-2020 годов» должно было направить 256,4 млрд рублей, или более $4 млрд Но, согласно уточненной росписи, эта сумма была повышена до 319,5 млрд рублей, или почти $5 млрд

Сопоставимая цифра выделена правительством на масштабный проект улучшения городской среды по всей России. Стоит отметить, что бюджет ООН на 2018-2019 годы составляет $5,39 млрд