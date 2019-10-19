Заявления Киева об агрессии России высмеяли в Сети

В Сети высмеяли планы Киева по отражению российской «военной агрессии»

Пользователи твиттера высмеяли заявления Киева , обвинившего Россию в подготовке "военной агрессии".

О том, что Россия якобы готовится к "широкомасштабной агрессии", заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Таран . Никаких доказательств он при этом не привел.

"Это все из-за меня. Слишком агрессивно перевернулся на диване с одного бока на другой. А эти уже испугались", — написал @VonInsterburg.

"Шо опять? Пятница, однако!" — сыронизировал @dmitry_s19.

"Пять лет обвиняют, только Россия к ним на войну не явится никак", — написала @azbooka18.

"Осень — обострение у душевнобольных", — пошутил @elibr57.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Тарана "страшилкой". По его словам, Киев запугивает сам себя, а единственную угрозу для него несут украинские националисты. Шеремет также напомнил, что Россия — миролюбивая страна.

После обострения ситуации в Донбассе украинские власти стали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.