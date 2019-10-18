В Госдуме рассказали, как остановить кровопролитие в Сирии

В Госдуме выступили за продление приостановки турецкой операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

"Временное прекращение операции Турции в Сирии, достигнутое на переговорах Анкары и Вашингтона, должно быть закреплено и продолжено. Этому должны способствовать, в том числе, международные организации. При этом говорить о том, что все вопросы разрешены и кризис преодолен, как это пытается представить президент США (Дональд) Трамп, преждевременно. Слишком много остается противоборствующих сил, не желающих поступаться своими интересами и идти на какие-либо уступки", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Он также отметил, что Россия выражает обеспокоенность гуманитарной обстановкой на границе Турции и Сирии и продолжает призывать другие страны усилить меры по предотвращению расползания в другие регионы террористических групп, которые могли воспользоваться военной ситуацией.

"В России приветствуют любые возможности для прекращения кровопролития. Призываем стороны к сохранению сдержанности и началу переговоров", — добавил парламентарий.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*запрещенная в России террористическая организация.