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В Госдуме выступили за продление приостановки турецкой операции в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме рассказали, как остановить кровопролитие в Сирии
Фото: ТАСС
Временное прекращение военной операции Турции на севере Сирии должно быть закреплено и продлено, пока преждевременно говорить о том, что кризис преодолён, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Вице-президент США Майк Пенс ранее по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым Анкара обязалась на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.
"Временное прекращение операции Турции в Сирии, достигнутое на переговорах Анкары и Вашингтона, должно быть закреплено и продолжено. Этому должны способствовать, в том числе, международные организации. При этом говорить о том, что все вопросы разрешены и кризис преодолен, как это пытается представить президент США (Дональд) Трамп, преждевременно. Слишком много остается противоборствующих сил, не желающих поступаться своими интересами и идти на какие-либо уступки", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Он также отметил, что Россия выражает обеспокоенность гуманитарной обстановкой на границе Турции и Сирии и продолжает призывать другие страны усилить меры по предотвращению расползания в другие регионы террористических групп, которые могли воспользоваться военной ситуацией.
"В России приветствуют любые возможности для прекращения кровопролития. Призываем стороны к сохранению сдержанности и началу переговоров", — добавил парламентарий.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*запрещенная в России террористическая организация.
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Политика , Майк Пенс , Сергей Железняк , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , США , Турция
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