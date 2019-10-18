Кадыров соболезнует родным жертв теракта в Афганистане

Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва в мечети в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших от взрыва мечети в Афганистане и отметил, что мир нисколько не приблизился к концу кровопролития в стране, одни слова и резолюции, за которыми нет реальных мер.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли в результате взрывов в мечети в Афганистане в пятницу, десятки ранены. По данным агентства Пажвак, ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

مجروحین انفجار ننګرهار pic.twitter.com/iWt5YyaCGu— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) October 18, 2019