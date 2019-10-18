Кадыров соболезнует родным жертв теракта в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших от взрыва мечети в Афганистане и отметил, что мир нисколько не приблизился к концу кровопролития в стране, одни слова и резолюции, за которыми нет реальных мер.
Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли в результате взрывов в мечети в Афганистане в пятницу, десятки ранены. По данным агентства Пажвак, ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
"Когда это прекратится? Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет? К сожалению, мы видим, что за многие годы мир нисколько не приблизился. Одни только резолюции, слова обеспокоенности, за которыми нет реальных мер. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших!", — написал он в своем Telegram-канале.