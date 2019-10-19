Названы причины обвинения России в агрессии на Украине

Названы три причины, по которым Россию обвиняют в агрессии на Украине

Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Заявления об подготовке Россией агрессии на юго-востоке Украины делаются для того, чтобы держать в тонусе украинских налогоплательщиков, мобилизовать армию и оказывать давление на президента страны Владимира Зеленского . Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил военный эксперт Андрей Кошкин «Это такая пугалка, с помощью которой нужно держать налогоплательщиков в узде, а армию — в мобилизованном состоянии. Власти этим занимаются с помощью всевозможных информагентств. Кроме того, подобные заявления делаются для того, чтобы усилить позиции против нынешнего президента, который хотел бы решить проблему», — отметил Кошкин. Как писало «URA.RU», ранее замначальника Генштаба ВС Украины Андрей Таран заявил о том, что Россия готовит «широкомасштабную военную агрессию». При этом военачальник заверил, что Киев имеет «достаточное количество подготовленных органов управления», способных контролировать ситуацию на российско-украинской границе.

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