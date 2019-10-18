Вован и Лексус напугали губернатора Аляски

Разговор состоялся давно, но пранкеры обнародовали его сегодня, приурочив запись ко дню Аляски.

Пранкеры похвалили туристические возможности Аляски и обсудили возможный визит на территорию штата тогдашнего президента Украины Петра Порошенко

«Наш президент Петр Порошенко — очень творческий человек, было бы замечательно, если бы он приехал на территорию Клондайка, допустим, на собачьих упряжках и поискал бы золото. Получится ли подкинуть слиток золота? Он был бы очень счастлив», — поинтересовался у Данливи «Владимир Гройсман».

Пранкеры также предупредили губернатора о «российской угрозе», заявив, что президент России Владимир Путин мечтает вернуть Аляску в состав России.

«Я слышал об этом, я читал об этом и слежу за ситуацией, как и наш президент», — ответил на это губернатор.

Пранкеры заявили, что на территории Аляски ведется работа российских спецслужб по подкупу местных жителей, а также предупредили о возможности проведения фейкового референдума о возвращении Аляски, который якобы намереваются провести представители Партии независимости Аляски.