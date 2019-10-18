Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вован и Лексус напугали губернатора Аляски 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Вован и Лексус напугали губернатора Аляски
Фото: Alexey Stolyarov/Facebook.com
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) обнародовали запись телефонного разговора с губернатором Аляски Майком Данливи. Расшифровка разговора опубликована на сайте «Комсомольской правды».
Пранкеры поговорили с ним от имени бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого.
Разговор состоялся давно, но пранкеры обнародовали его сегодня, приурочив запись ко дню Аляски.
Пранкеры похвалили туристические возможности Аляски и обсудили возможный визит на территорию штата тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
«Наш президент Петр Порошенко — очень творческий человек, было бы замечательно, если бы он приехал на территорию Клондайка, допустим, на собачьих упряжках и поискал бы золото. Получится ли подкинуть слиток золота? Он был бы очень счастлив», — поинтересовался у Данливи «Владимир Гройсман».
«Обама ошибся»: российские пранкеры Вован и Лексус разыграли сенатора США Линдси Грэма
Пранкеры также предупредили губернатора о «российской угрозе», заявив, что президент России Владимир Путин мечтает вернуть Аляску в состав России.
«Я слышал об этом, я читал об этом и слежу за ситуацией, как и наш президент», — ответил на это губернатор.
Пранкеры заявили, что на территории Аляски ведется работа российских спецслужб по подкупу местных жителей, а также предупредили о возможности проведения фейкового референдума о возвращении Аляски, который якобы намереваются провести представители Партии независимости Аляски.
Они также включили губернатору песню группы «Любэ» «Не валяй дурака, Америка», и заявили, что ее исполняет известный российский певец 50Cent, чье настоящее имя Николай Расторгуев. Вован и Лексус рекомендовали включить его в санкционный список и запретить ему въезд на территорию США.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Комментарии23
Политика , Алексей Столяров , Петр Порошенко , Майк Данливи , Валерий Чалый , Линдси Грэм , Николай Расторгуев , Владимир Гройсман , Владимир Кузнецов , Владимир Путин , Комсомольская правда , Аляска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД России ответил на обвинения Эквадора
МИД России ответил на обвинения Эквадора44
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва13
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты81
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции124
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение