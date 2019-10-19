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«Золотую судью» Хахалеву назвали символом судебной системы РФ. ВИДЕО 

Ura.Ru 55 минут назад
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ
Фото: Скриншот Youtube: Телеканал Россия 24
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву, которая засветилась в большом количестве неприятных и резонансных историй, можно считать наиболее ярким представителем российской судебной власти. Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.
«Народное и массовое недоверие к российской судебной системе стало фактом, стало точкой консенсуса. Я говорил уже о Кубани, так вот, на Кубани сейчас до сих пор живет и до сих пор работает символ современной российской системы — судья Хахалева. Она, как мы узнали из многочисленных публикаций последнего времени, и не судья, и не юрист, и купила диплом, и подруга воров в законе. Вот такие люди выносят приговоры», — заявил Кашин в эфире телеканала «Дождь».
Журналист также добавил, что, по его мнению, именно судья Елена Хахалева, а не «неизвестный честный седовласый судья, который за все годы своей карьеры никого не обманул», на данный момент является лицом судебной системы РФ.
«Пока она им остается, вне зависимости от ее личной конкретной карьеры, люди будут выходить на улицы и власти придется с ними считаться», — резюмировал Кашин.
Елену Хахалеву стали называть «золотой судьей» после публикации видео со свадьбы ее дочери с участием звезд шоу-бизнеса. Позднее Хахалева оказалась в центре другого скандала: СМИ сообщили, что ее диплом о высшем образовании поддельный. В итоге на фоне этих резонансных историй служительница Фемиды была освобождена от обязанностей председателя судебной коллегии по административным делам в связи с изменением оргструктуры Краснодарского краевого суда, однако сохранила статус судьи.
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Комментарии11
Политика , Криминал , Елена Хахалева , Олег Кашин
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