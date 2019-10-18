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Минвостокразвития представит программу развития Арктики в декабре 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
МЭР представит программу развития Арктики
Фото: РИА Новости
Первый вариант проекта государственной программы социально-экономического развития Арктики в Минвостокразвития подготовят к декабрю. Об этом на заседании комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока сказал замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщает РИА Новости.
«Сегодня завершается работа над основами госполитики в Арктике. До 6 ноября он будет внесен в правительство. Работа над стратегией, которая принимается, сейчас в самом разгаре, к 1 декабря документ будет подготовлен», — сказал он, добавив, что старая программа оказалась самой неэффективной и не будет сохранения в нынешнем виде.
По словам Крутикова, новая госпрограмма станет ключевым механизмом в реализации нового федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны и стратегии развития территорий до 2035 года.
В конце июля полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что работа над новой редакцией документа завершится к 1 декабря. Таким образом, чиновники планируют сдать работу в срок.
Развитие российской Арктики проходит в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.
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Комментарии
Политика , Юрий Трутнев , Александр Крутиков , РИА Новости
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