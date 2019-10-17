Госдума оценила шаги Украины по «возвращению» Кубани

В интервью RT Бальтек посоветовал украинским коллегам подумать о сотрудничестве вместо того, чтобы «засылать на Кубань политических эмиссаров».

Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно, — отметил депутат.

Ранее на Украине уже звучали заявления о том, что необходимо «вернуть» Кубань и другие территории. Однако российский парламент посчитал подобные заявления признаком деградации украинской политической системы.

Как сообщал News.ru, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко вёл интимную переписку в WhatsApp прямо во время заседания парламента.