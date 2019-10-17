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Госдума оценила шаги Украины по «возвращению» Кубани 

News.ru 55 минут назад
Госдума оценила шаги Украины по «возвращению» Кубани
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек прокомментировал решение украинского парламента создать объединение «Кубань».
В интервью RT Бальтек посоветовал украинским коллегам подумать о сотрудничестве вместо того, чтобы «засылать на Кубань политических эмиссаров».
Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно, — отметил депутат.
Ранее на Украине уже звучали заявления о том, что необходимо «вернуть» Кубань и другие территории. Однако российский парламент посчитал подобные заявления признаком деградации украинской политической системы.
Как сообщал News.ru, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко вёл интимную переписку в WhatsApp прямо во время заседания парламента.
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Политика , Руслан Бальбек , Госдума , Верховная Рада
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