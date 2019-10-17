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Кремль выразил готовность рассмотреть приглашение на G7 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Кремль готов рассмотреть приглашение на G7
Фото: РИА Новости
В Кремле готовы «с удовольствием» ознакомятся с «формулировкой приглашения» России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как в Кремле отреагировали на заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит и готовы ли его рассмотреть.
«После этого (ознакомления, — прим. ВЗГЛЯД) можно будет оценивать», — сказал Песков «Интерфакс».
Ранее в Белом доме заявили, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8.
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Политика , США , Дмитрий Песков , Интерфакс
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