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Посол России в США запросил встречу с О'Брайеном 

Парламентская газета + ещё 1 35 минут назад
Посол России в США запросил встречу с О'Брайеном
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что попросил американскую сторону организовать ему встречу с новым помощником главы Белого дома по нацбезопасности Робертом О`Брайеном, однако согласия пока не получил. Об этом сообщает ТАСС.
В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что российская сторона заинтересована в установлении прямых контактов с О`Брайеном.
Антонов сообщил, что Вашингтон дал понять о своей готовности принять секретаря Совбеза России Николая Патрушева в США. По его словам, РФ рассчитывает на то, что те важные, прагматичные и полезные контакты, которые были установлены между Патрушевым и бывшим помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, будут продолжены.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Джон Болтон , Николай Патрушев , Анатолий Антонов , Совет безопасности РФ
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