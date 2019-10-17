Посол России в США запросил встречу с О'Брайеном 

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что попросил американскую сторону организовать ему встречу с новым помощником главы Белого дома по нацбезопасности Робертом О`Брайеном, однако согласия пока не получил. Об этом сообщает ТАСС.
В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что российская сторона заинтересована в установлении прямых контактов с О`Брайеном.
Антонов сообщил, что Вашингтон дал понять о своей готовности принять секретаря Совбеза России Николая Патрушева в США. По его словам, РФ рассчитывает на то, что те важные, прагматичные и полезные контакты, которые были установлены между Патрушевым и бывшим помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном, будут продолжены.