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В США начали подготовку санкций против России и Турции из-за операции в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
В США готовят санкции против РФ из-за Сирии
Фото: РИА Новости
Сенаторы США от разных партий готовят законопроект, согласно которому против России и Турции предлагается ввести новые санкции в связи с операцией Анкары на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении законодателей.
Законопроект готовят председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы, передает ТАСС.
«Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ (запрещено в России) и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии», — говорится в тексте заявления.
Сенаторы предлагают ограничить поставки вооружений Турции, а также ввести «новые болезненные санкции» против Анкары и Москвы.
В начале недели президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику в случае, если Анкара начнет уничтожать курдов в Сирии.
Кроме того, Трамп угрожал Турции «опустошительными санкциями», если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не договорится с вице-президентом США Майком Пенсом.
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Комментарии3
Политика , Реджеп Эрдоган , Роберт Менендес , Майк Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , США , Турция
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