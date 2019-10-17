Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, дискуссия о восстановлении формата G8 с участием России продолжается, но решение будет принято позже. По его словам, приглашение Москвы как отдельного участника саммита G7 может стать промежуточным шагом к восстановлению полного формата «Большой восьмерки».