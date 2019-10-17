Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа

Так парламентарий прокомментировал публикации СМИ об "ответе" Эрдогана на послание из Вашингтона. Ранее телеканал Би-би-си со ссылкой на источники сообщил, что турецкий лидер якобы выкинул письмо Трампа в мусорную корзину.

Пушков предположил, что Анкара намеренно допустила утечку этой информации в СМИ.

"Трамп хотел своим письмом показать, насколько он крут. Эрдоган показал, что он крут не меньше", — написал он в твиттере.

Ранее в Сети появился текст обращения, которое Трамп адресовал Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии. В этом письме президент США потребовал от главы Турции "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком".

На прошлой неделе Турция анонсировала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами сирийские войска направились на север страны для противодействия турецкой армии.