Путин призвал продолжить переоснащение кинотеатров

Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров

Нельзя останавливать финансирование программы по техническому переоснащению кинотеатров на периферии, у людей в небольших населенных пунктах должна быть возможность смотреть кино, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании во ВГИК.

Таким образом он отреагировал на предложение режиссера Карена Шахназарова временно приостановить финансирование программы по переоснащению кинозалов и ДК в отдаленных городах и поселках, перенаправив эти средства на поддержку дебютантов в кино.

"Если мы не будем оснащать (кинотеатры на периферии — ред.), то там и невозможно будет ничего прокатывать. Понимаете, если мы прекратим работать с периферией, и у людей просто не будет технической возможности ничего смотреть — это просто уйдет из головы, даже никто об этом вспоминать не будет… Я бы не стал принимать этого решения. Если уж деньги выделены, надо их использовать", — сказал Путин.

"Я вообще стараюсь относиться очень рачительно к государственным средствам, но все-таки такая сфера — мне кажется, надо все-таки создавать там технические возможности, на периферии, чтобы у людей была хотя бы техническая возможность смотреть что-то", — добавил президент.

Он также отметил, что из миллиарда, который выделяется на переоснащение кинотеатров в малых населенных пунктах, не удастся средства "перебросить на другие цели", так как существуют определенные бюджетные правила.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в тех кинотеатрах, где управляющий подходит к своему делу ответственно, данная программа "работает прекрасно".