Путин поддержал создание студии документального кино

Во время визита во ВГИК президент поставил вопрос о создании студии российского документального кино и как можно скорее запустить этот процесс.
На встрече Владимира Путина со студентами и выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова был поднят вопрос о создании студии российского документального кино и как можно быстрее запустить этот процесс.
«Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить», — сказал Путин.
Президент отметил, что это отдельный большой вопрос, и, прорабатывая проблему создания студии, необходимо понять, на какой базе это будет сделано и какова стоимость проекта.
Новая студия позволит отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе и по телевидению.
Путин также добавил, что документалистика как вид искусства раскрывает для миллионов зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.