Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану 

РИА Новости 2 часа назад
Пушков назвал необычным тон письма Трампа Эрдогану
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков назвал содержание письма президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану необычным.
Ранее был опубликован текст обращения, которое Трамп направил Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии. Американский лидер потребовал от главы Турции "не подводить весь мир", "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал письмо необычным, отметив, что подобный язык нечасто встречается в переписке государственных лидеров.
"Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" — написал Пушков.
По мнению парламентария, вышеперечисленные примеры демонстрируют, что "США не справляются ни с собой, ни с миром".
На прошлой неделе Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. В воскресенье по договоренности с курдами Сирия направила войска на север страны для противодействия турецкой армии.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе409
Норвежский шпион обратился к Путину
Норвежский шпион обратился к Путину3
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку67
«Били для дрессировки, жил в туалете»
«Били для дрессировки, жил в туалете»
Поклонская резко осадила Собчак
Поклонская резко осадила Собчак135
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение