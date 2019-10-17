Пушков назвал необычным тон письма Трампа Эрдогану

Сенатор Алексей Пушков назвал содержание письма президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану необычным.
Ранее был опубликован текст обращения, которое Трамп направил Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии. Американский лидер потребовал от главы Турции "не подводить весь мир", "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал письмо необычным, отметив, что подобный язык нечасто встречается в переписке государственных лидеров.
"Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" — написал Пушков.
По мнению парламентария, вышеперечисленные примеры демонстрируют, что "США не справляются ни с собой, ни с миром".
На прошлой неделе Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. В воскресенье по договоренности с курдами Сирия направила войска на север страны для противодействия турецкой армии.