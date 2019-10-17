Пушков назвал необычным тон письма Трампа Эрдогану

Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану

Ранее был опубликован текст обращения, которое Трамп направил Эрдогану в день начала операции "Источник мира" на севере Сирии . Американский лидер потребовал от главы Турции "не подводить весь мир", "не стоить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал письмо необычным, отметив, что подобный язык нечасто встречается в переписке государственных лидеров.

"Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" — написал Пушков.

По мнению парламентария, вышеперечисленные примеры демонстрируют, что "США не справляются ни с собой, ни с миром".

На прошлой неделе Турция начала на севере Сирии операцию "Источник мира" для создания буферной зоны. Дамаск и мировое сообщество осудили действия Анкары. В воскресенье по договоренности с курдами Сирия направила войска на север страны для противодействия турецкой армии.