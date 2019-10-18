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Захарова оценила список влиятельных женщин, в который включили Соболь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Захарова оценила список влиятельных женщин с Соболь
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не воспринимает всерьез составляемые списки влиятельных женщин.
В ходе брифинга Захарову спросили, гордится ли она тем, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь стала единственной россиянкой, попавшей в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии британской телерадиокомпании Би-би-си.
«Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад. … Серьезного отношения у меня к ним нет, — об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена», — ответила Захарова, передает «Интерфакс».
Напомним, Би-би-си включила продюсера канала «Навальный.Live» Соболь в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что нахождение Соболь в данном списке вызывает определенные вопросы.
Кроме россиянки в список вошли эко-активистка Грета Тунберг, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин.
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Политика , Грета Тунберг , Мария Захарова , Любовь Соболь , МИД , Фонд борьбы с коррупцией , BBC News , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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