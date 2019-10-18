Захарова оценила список влиятельных женщин с Соболь

Захарова оценила список влиятельных женщин, в который включили Соболь

«Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад. … Серьезного отношения у меня к ним нет, — об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена», — ответила Захарова, передает «Интерфакс».

Напомним, Би-би-си включила продюсера канала «Навальный.Live» Соболь в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что нахождение Соболь в данном списке вызывает определенные вопросы.