Путин получает доклады по делу о массовых беспорядках в Москве

Президент РФ Владимир Путин получает доклады по наиболее резонансным аспектам дела о массовых беспорядках в Москве , но о рутине председатель Следственного комитета не докладывает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Безусловно, по наиболее резонансным аспектам дела доклады президент получает, но о ежедневной работе, конечно, он (Бастрыкин — ред.) не докладывает", — сказал Песков. "Это обычная работа Следственного комитета", — добавил он. Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы , проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.

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