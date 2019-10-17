Медведев отругал министров за англицизмы

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал членов правительства за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
В ходе заседания правительства Медведев резко высказался против англицизмов в речи, когда говорил о необходимости проактивного формата взаимодействия государства и гражданина.
«Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать — proactive», — передает ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что «это всего лишь „предварительный“.
»Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами», — обратился он к членам правительства.
Напомним, 6 октября председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей нужно обучать не английскому, а церковнославянскому языку.