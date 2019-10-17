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Вероятный сценарий раскола Украины и разрастания войны назвал экс-полковник из РФ 

Аргументы Недели 1 час назад
Эксперт рассказал о возможном расколе Украины
Фото: Reuters
На Украине может реализоваться сценарий раскола страны и разрастания гражданской войны. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил отечественный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По мнению Матвийчука, ставшего собеседником «Новороссии», если президент Владимир Зеленский не добьется настоящего перемирия в Донбассе, то «Украине надо ждать поляризации». В этом случае может произойти расширение войны вплоть до раскола бывшей советской республики на несколько противостоящих друг другу частей, отметил экс-полковник.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Александр Гусев назвал обязательное условие прекращения конфликта в Донбассе.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Александр Гусев
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