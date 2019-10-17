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В Кремле назвали число участников саммита Россия — Африка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
В Кремле назвали число участников саммита Россия–Африка
Фото: РИА Новости
Участие в саммите Россия — Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие… Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее сообщалось, что президент Кении прибудет в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Также накануне Песков заявлял, что, организуя форум со странами Африки, Россия не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте.
Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Сочи
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