В Кремле назвали число участников саммита Россия — Африка

«Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие… Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее сообщалось, что президент Кении прибудет в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным

Также накануне Песков заявлял, что, организуя форум со странами Африки, Россия не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте.

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.