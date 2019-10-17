В Кремле назвали число участников саммита Россия — Африка 

Участие в саммите Россия — Африка в Сочи подтвердили 47 глав африканских государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вчера мне был задан вопрос об участниках предстоящего саммита Россия-Африка, подтвердили всего 47 лидеров свое участие… Кроме того, примут участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее сообщалось, что президент Кении прибудет в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Также накануне Песков заявлял, что, организуя форум со странами Африки, Россия не собирается конкурировать с Европой и Китаем на этом континенте.
Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.