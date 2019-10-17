Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану 

RT на русском 44 минуты назад
В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал Песков журналистам.
Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность документа.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
RT на русском: последние новости
В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ Лавров посетит Норвегию 25 октября Лавров посетит Норвегию 25 октября МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган выбросил письмо Трампа
Эрдоган выбросил письмо Трампа13
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100204
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты
На орбите Земли обнаружили неизвестные объекты9
Новые правила Украины на «Евровидении» объяснили
Новые правила Украины на «Евровидении» объяснили1
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение102
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение