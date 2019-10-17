В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал Песков журналистам.

Послание Трампа ранее опубликовал телеканал CNN. В нём он призывает коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.