Решена судьба снятых с поезда дипломатов США

Снятых с поезда дипломатов США не ждет наказание

Дипломаты США , снятые с поезда в Северодвинске , не получат наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что это связано с дипломатической неприкосновенностью, которой они обладают.

При этом отмечается, что в несанкционированном въезде на режимную территорию действительно имеется состав административного нарушения.

В связи с этим, вопрос о возможности привлечения их к ответственности по дипломатическим каналам будет решаться в особом порядке.