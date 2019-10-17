Решена судьба снятых с поезда дипломатов США

Дипломаты США, снятые с поезда в Северодвинске, не получат наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что это связано с дипломатической неприкосновенностью, которой они обладают.
При этом отмечается, что в несанкционированном въезде на режимную территорию действительно имеется состав административного нарушения.
В связи с этим, вопрос о возможности привлечения их к ответственности по дипломатическим каналам будет решаться в особом порядке.
До этого отмечалось, что МИД РФ направит ноту посольству США из-за инцидента в Северодвинске.