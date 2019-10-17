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Комитет ГД поддержал протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 

РИА Новости 2 часа назад
В Госдуме усилят борьбу с терроризмом
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по международным делам в четверг рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
Документом, подписанным 27 июля 2017 года в Страсбурге, в разряд уголовных преступлений относятся деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе по оказанию финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, осуществлять своевременный обмен информацией о подобных фактах.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, около 40 стран уже подписали дополнительный протокол, 17 его ратифицировали.
"Ратификация со стороны России доппротокола станет важным вкладом с общеевропейское сотрудничество по борьбе с мировым злом — международным терроризмом", — сказал Слуцкий.
Комитет предложил вынести вопрос на рассмотрение Госдумы 22 октября.
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Политика , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Европы , Страсбург
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