В Госдуме усилят борьбу с терроризмом

Комитет ГД поддержал протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Документом, подписанным 27 июля 2017 года в Страсбурге , в разряд уголовных преступлений относятся деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе по оказанию финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, осуществлять своевременный обмен информацией о подобных фактах.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, около 40 стран уже подписали дополнительный протокол, 17 его ратифицировали.

"Ратификация со стороны России доппротокола станет важным вкладом с общеевропейское сотрудничество по борьбе с мировым злом — международным терроризмом", — сказал Слуцкий.