Эксперт рассказал, зачем атташе США приехали в Россию

Эксперт назвал поездку американских дипломатов «откровенной провокацией»

Трое американских дипломатов, которых задержали в Северодвинске в поезде из Нёноксы, могли проверять бдительность российских спецслужб, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

"Скорее всего, это "проверка на вшивость" нашей системы. Дело в том, что дипломаты обязаны перемещаться по территории Российской Федерации в строго установленном порядке, придерживаясь согласованных с министерством иностранных дел маршрутов", — рассказал Михайлов.

"В данном случае они, скорее всего, умышленно уклонились от этого маршрута и, естественно, были задержаны и возвращены назад", — добавил ветеран ФСБ.

Михайлов считает, что случай в Северодвинске можно считать "откровенной провокацией", так как дипломаты такого уровня не могли не знать о необходимости согласовывать все свои перемещения. Эксперт выразил сомнение, что им позволили бы поехать в Северодвинск, где производятся российские атомные подводные лодки.