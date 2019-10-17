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Эксперт назвал поездку американских дипломатов «откровенной провокацией» 

РИА Новости 2 часа назад
Эксперт рассказал, зачем атташе США приехали в Россию
Фото: ТАСС
Трое американских дипломатов, которых задержали в Северодвинске в поезде из Нёноксы, могли проверять бдительность российских спецслужб, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД уверяют, что дипломаты уведомили Минобороны РФ о поездке, но сообщили о намерениях посетить только Архангельск.
"Скорее всего, это "проверка на вшивость" нашей системы. Дело в том, что дипломаты обязаны перемещаться по территории Российской Федерации в строго установленном порядке, придерживаясь согласованных с министерством иностранных дел маршрутов", — рассказал Михайлов.
"В данном случае они, скорее всего, умышленно уклонились от этого маршрута и, естественно, были задержаны и возвращены назад", — добавил ветеран ФСБ.
Михайлов считает, что случай в Северодвинске можно считать "откровенной провокацией", так как дипломаты такого уровня не могли не знать о необходимости согласовывать все свои перемещения. Эксперт выразил сомнение, что им позволили бы поехать в Северодвинск, где производятся российские атомные подводные лодки.
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Политика , Александр Михайлов , ФСБ , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Северодвинск , США
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