Зеленский ведет подкоп под «формулу Штайнмайера»

Украинский президент хочет заранее обозначить свои переговорные позиции перед будущей встречей в «нормандском формате», дата которой по-прежнему не определена, и заручиться поддержкой Запада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР. Он назвал это «новыми вводными» в рамках переговоров по Донбассу. По словам Пескова, Кремлю пока трудно комментировать, означает ли требование Украины распустить самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики отход Киева от Минских соглашений и ранее взятых на себя обязательств. Он отметил, что комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе также был подписан представителями ДНР и ЛНР и согласование соответствующего документа было бы без них невозможно. О предложении распустить ДНР и ЛНР сообщила в социальной сети Дарья Олифер , пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу, бывшего президента Украины Леонида Кучмы . Что означает это предложение в контексте урегулирования на Юго-Востоке Украины?

Комментарий Георгия Бовта :

Как и предполагала Business FM, подписав ранее на заседании трехсторонней контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, команда Зеленского приступила к выхолащиванию ее сути до полной неузнаваемости. Формула, как известно, определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса и процедуру проведения выборов в регионе. Однако украинские националисты встретили ее согласование как акт предательства со стороны президента, а отдельные их отряды выдвинулись к линии соприкосновения с тем, чтобы помешать разведению сторон. И им таки удалось поучаствовать в его срыве. В Киеве прошли многотысячные демонстрации протеста.

В ответ Зеленский уже не раз повторил, что выполнять «формулу Штайнмайера» Киев будет на своих условиях. И выдвижение этих условий уже началось. Помимо появившегося сейчас требования «распустить ДНР и ЛНР», которое даже непонятно, как выполнять, ранее были предъявлены и другие. В том числе обрисованные Зеленским во время его недавней рекордной по продолжительности пресс-конференции. Он всячески теперь старается отыграть тот негативный эффект, который оказало известие о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера», которая в своем оригинальном виде означает как минимум признание особого статуса Донбасса и закрепление его в конституции. ДНР и ЛНР, в частности, пока они еще не «распущены», предлагается отказаться от рубля, а также вернуть украинскую государственную и частную собственность, национализированную в ответ на экономическую блокаду со стороны Киева, а также восстановить уплату налогов в украинский бюджет. Притом что никаких социальных обязательств по отношению к жителям самопровозглашенных республик, взятых на себя в рамках Минских соглашений, Киев по-прежнему на территории ДНР и ЛНР не выполняет. И вообще, восстановление социально-экономических связей с Юго-Востоком значится в Минских соглашениях пунктом номер восемь.

До этого пункта значится в том числе закрепление особого статуса Донбасса в конституции. Собственно, даже полного прекращения огня, а также разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения пока еще не произошло, хотя должно было произойти еще в начале октября. Также Киев по-прежнему требует уже сейчас вернуть Украине контроль за тем участком российско-украинской границы, который проходит через ДНР и ЛНР, тогда как этот пункт в Минских соглашениях, равно как и в «формуле Штайнмайера», значится самым последним.

Есть у команды Зеленского задумки и по части порядка проведения местных выборов в Донбассе. Киев требует обеспечить работу ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей. Однако тут не очень понятно, как, к примеру, в этих выборах смогут участвовать и проводить агитацию, скажем, люди из запрещенной в России партии «Правый сектор». Да, в общем-то, никак не смогут. Но неясно, будет ли это использовано Киевом в качестве предлога для того, чтобы не выполнять ту же «формулу Штайнмайера». Мол, раз выборы прошли не так, то и никакого особого статуса не будет.