Лавров встретился с главой МИД Белоруссии

Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии

"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов", — говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны также затронули актуальные моменты международной и региональной повестки.

Накануне стало известно, что соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз готово. Российская сторона рассчитывает подписать документ до конца года.

"Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет", — заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, которого цитирует ТАСС.

По словам дипломата, вместе с тем дата подписания пока не назначена.