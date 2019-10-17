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Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Лавров встретился с главой МИД Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонные переговоры.
"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов", — говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны также затронули актуальные моменты международной и региональной повестки.
Накануне стало известно, что соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз готово. Российская сторона рассчитывает подписать документ до конца года.
"Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет", — заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, которого цитирует ТАСС.
По словам дипломата, вместе с тем дата подписания пока не назначена.
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Политика , СНГ , Евгений Иванов , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
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