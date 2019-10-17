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Володин принял приглашение посетить Венесуэлу 

РИА Новости 1 час назад
Глава Госдумы отправится в Венесуэлу
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение главы Национального учредительного собрания Венесуэлы посетить страну.
Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном на встрече с Володиным пригласил его посетить Венесуэлу.
"Отношения очень крепкие, очень тесные между нашими президентами, мы тоже должны работать в этом направлении", — сказал он, предложив со своей стороны "крепкую дружбу" с депутатами.
"Спасибо за приглашение, я им обязательно воспользуюсь. Мы с вами договоримся о времени, когда можно будет мне с моими коллегами посетить Венесуэлу. Нам необходимо развивать отношения и делать это по всем направлениям, в том числе формат межпарламентского сотрудничества крайне важно развивать", — ответил Володин.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Венесуэла
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