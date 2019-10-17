Глава Госдумы отправится в Венесуэлу

Володин принял приглашение посетить Венесуэлу

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном на встрече с Володиным пригласил его посетить Венесуэлу.

"Отношения очень крепкие, очень тесные между нашими президентами, мы тоже должны работать в этом направлении", — сказал он, предложив со своей стороны "крепкую дружбу" с депутатами.