«Неприемлемо»: в Думе осудили санкции против Венесуэлы

Володин осудил санкции в отношении Венесуэлы

"Мы со своей стороны осуждаем односторонние санкции в отношении Венесуэлы, считаем, что это неприемлемо. Осуждаем вмешательство в суверенные дела Венесуэлы, а наша позиция в этом вопросе, надеюсь, будет получать все большую поддержку, потому что, как вы видите, санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы", — сказал Володин на встрече с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

По словам спикера Госдумы, сегодня санкции и вмешательство во внутренние дела используются не только против Венесуэлы и Кубы , но и против многих других стран.

"Мы считаем, что это недопустимо", — сказал он.

Володин также заявил о недопустимости развязывания торговых войн в отношении России, Китая, Турции и Ирана. От таких войн, по словам спикера, страдают и другие страны. В этой связи Володин заявил о необходимости признания и поддержки верховенствующей роли Организации Объединенных Наций , а также норм международных соглашений.

"Хочется высказать слова поддержки Венесуэле и нашим коллегам из парламента, потому что ваши действия по защите национального суверенитета абсолютно правильные. Мы считаем, необходимо делать все, чтобы каждая страна развивалась, более того, только страна с сильным суверенитетом может противостоять вызовам и угрозам", — сказал Володин.

Политик также назвал недопустимым вмешательство США в дела Венесуэлы, которые хотят "привести к власти марионеток".

"В этой связи хочется еще раз выразить слова поддержки и готовности подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы", — подчеркнул Володин.

В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.