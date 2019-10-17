Москва направит ноту протеста США

США пригрозили последствиями за инцидент в Северодвинске

Северодвинск — город в Архангельской области с регламентированным посещением для иностранных граждан. Там находится Беломорская военно-морская база Северного флота.

14 октября, как сообщал «Рамблер», с поезда в Северодвинске по подозрению в нарушении режима пребывания в России были сняты трое американских дипломатов.

«Только заявляли они (дипломаты США. — Прим. ред.) о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — добавили там.

Сегодня заместитель главы МИДа Евгений Иванов рассказал, что в связи с инцидентом посольству США будет отправлена нота, а в отношении американских дипломатов будут составлены административные протоколы. Впрочем, по его словам, едва ли за этим последует нечто большее, чем разбирательство, так как нарушители — сотрудники военного атташата и пользуются иммунитетом.