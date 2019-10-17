Москва направит ноту протеста США

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США пригрозили последствиями за инцидент в Северодвинске 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Россия отправит ноту США в связи с инцидентом с дипломатами в Северодвинске. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Северодвинск — город в Архангельской области с регламентированным посещением для иностранных граждан. Там находится Беломорская военно-морская база Северного флота.
14 октября, как сообщал «Рамблер», с поезда в Северодвинске по подозрению в нарушении режима пребывания в России были сняты трое американских дипломатов.
Вчера в Государственном департаменте США и американском посольстве в Москве заверили, что власти РФ были уведомлены о служебной поездке снятых дипломатов, а в российском Министерстве иностранных дел — подтвердили.
«Только заявляли они (дипломаты США. — Прим. ред.) о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — добавили там.
Сегодня заместитель главы МИДа Евгений Иванов рассказал, что в связи с инцидентом посольству США будет отправлена нота, а в отношении американских дипломатов будут составлены административные протоколы. Впрочем, по его словам, едва ли за этим последует нечто большее, чем разбирательство, так как нарушители — сотрудники военного атташата и пользуются иммунитетом.
Комментарии22
Политика , Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , США , Евгений Иванов , МИД , Госдеп США , Архангельская Область , Северодвинск
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