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Москва отправит ноту протеста Вашингтону из-за инцидента в Северодвинске 

Москва24 + ещё 3 29 минут назад
Москва направит ноту протеста Вашингтону
Фото: РИА Новости
МИД РФ направит посольству США в России ноту протеста из-за инцидента в Северодвинске, сообщает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что ноты должны отправить в четверг, 17 октября.
В то же время в министерстве подчеркнули, что американские дипломаты, снятые с поезда в Архангельской области, пользуются дипломатическим иммунитетом. В связи с этим последствия для сотрудников военного атташата посольства США могут ограничиться административными протоколами.
14 октября троих американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса — Северодвинск" в Архангельской области. Их заподозрили заподозрили в административном преступлении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".
Как напомнили в правоохранительных органах, Северодвинск имеет статус города с регламентированным посещением для иностранцев.
В посольстве США в Москве отметили, что американские дипломаты находились в официальной поездке и должным образом заранее уведомили о своей поездке Минобороны РФ.
В МИД РФ при этом подчеркнули, что сотрудники посольства США уведомили российскую стороны о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. В ведомстве также подтвердили данные посольства США о том, что это была официальная поездка.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , США , Евгений Иванов , Министерство обороны , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Москва , Северодвинск
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