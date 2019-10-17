В Госдуме назвали истинную цель США

Спикер Госдумы: США борются за возможность обладать природными богатствами России и Венесуэлы

Попытки вмешательства США во внутренние дела России Венесуэлы обусловлены тем, что Вашингтон стремится обладать природными богатствами, которые есть в наших странах, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондоном.

«США борются за возможность обладать теми природными богатствами, которыми обладают наши страны», — сказал Володин, отметив, что цель американской стороны — разорить страны, которые они выбрали для своей «атаки».

В качестве примера спикер привёл Ирак и Ливию — некогда процветающие государства, которые сегодня находятся в состоянии разрухи. Более того, от этого пострадали местные жители, продолжил политик. «Есть ли та страна, которая после вмешательства США стала процветающей? Нет таких стран», — заявил председатель.

Рондон отметил, что полностью разделяет позицию российского политика. Он также пригласил Володина посетить с визитом Венесуэлу.

«Спасибо за приглашение, я им обязательно воспользуюсь», — ответил спикер.

Он добавил, что диалог с Рондоном показал общность позиций парламентариев наших стран.