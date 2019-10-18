Путин решил отказаться от международного взноса

Путин предложил отменить один из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказать от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Об этом говорится в проекте закона, предложенном российским лидером Госдуме на рассмотрение.

"Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос", — отмечается в тексте документа.

Кроме того, в пояснительной записке подчеркивается, что при сегодняшней обстановке на международной арене риски злоупотребления полномочиями комиссии со стороны недобросовестных стран в политических целях значительно велики.

Проект федерального закона уже поддержало правительство.

Депутат высоко оценил предложение президента и предположил, что его скорее всего примут.

"Решение абсолютно взвешенное и обоснованное. Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене", — заключил парламентарий.

Четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в военное время приняли в 1949 году. Документ включен в состав обычных норм международного права и подлежит исполнению не только для государств, подписавших конвенций, но и для остальных стран, участвующих в военных конфликтах.