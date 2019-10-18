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Путин предложил отменить один из международных взносов России 

РИА Новости + ещё 7 26 минут назад
Путин решил отказаться от международного взноса
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил отказать от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах. Об этом говорится в проекте закона, предложенном российским лидером Госдуме на рассмотрение.
"Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос", — отмечается в тексте документа.
Кроме того, в пояснительной записке подчеркивается, что при сегодняшней обстановке на международной арене риски злоупотребления полномочиями комиссии со стороны недобросовестных стран в политических целях значительно велики.
Проект федерального закона уже поддержало правительство.
Как сообщает "Парламентская газета", глава думского комитета по международным делам готов Леонид Слуцкий заявил о готовности в приоритетном порядке вынести на рассмотрение нижней палаты парламента этот законопроект.
Депутат высоко оценил предложение президента и предположил, что его скорее всего примут.
"Решение абсолютно взвешенное и обоснованное. Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене", — заключил парламентарий.
Четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в военное время приняли в 1949 году. Документ включен в состав обычных норм международного права и подлежит исполнению не только для государств, подписавших конвенций, но и для остальных стран, участвующих в военных конфликтах.
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Комментарии
Политика , Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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