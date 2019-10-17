Московские протесты назвали иностранным вмешательством

Володин назвал московские протесты попыткой иностранного вмешательства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо рассказал гостю о том, как Запад пытался повлиять на российскую внутреннюю политику через протесты в Москве.

Среди самых заметных случаев попыток иностранного вмешательства Володин отметил публикацию на сайте американского посольства схемы маршрутов несанкционированных акций и призывы к москвичам выходить на улицы в государственных немецких СМИ.

«Это все ставит целью разрушить государственность", — приводит его слова ТАСС.