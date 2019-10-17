Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин назвал московские протесты попыткой иностранного вмешательства 

Свободная пресса + ещё 2 1 час назад
Московские протесты назвали иностранным вмешательством
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо рассказал гостю о том, как Запад пытался повлиять на российскую внутреннюю политику через протесты в Москве.
Среди самых заметных случаев попыток иностранного вмешательства Володин отметил публикацию на сайте американского посольства схемы маршрутов несанкционированных акций и призывы к москвичам выходить на улицы в государственных немецких СМИ.
«Это все ставит целью разрушить государственность", — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Совете Федерации заявили, что во время выборов в Мосгордуму имелись факты иностранного вмешательства.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Свободная пресса: последние новости
Полицейским разрешили объявлять гражданам предостережения Полицейским разрешили объявлять гражданам предостережения Песков признал, что Киев удивил и Кремль, и Берлин, и Париж Песков признал, что Киев удивил и Кремль, и Берлин, и Париж В МИД подтвердили информацию о задержании россиянки в Минске В МИД подтвердили информацию о задержании россиянки в Минске
Политика , Вячеслав Володин , Мосгордума , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-10085
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки131
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк7
Москва направит ноту протеста США
Москва направит ноту протеста США17
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
Сирийские войска вышли к границе с Турцией64
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение