Московские протесты назвали иностранным вмешательством

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо рассказал гостю о том, как Запад пытался повлиять на российскую внутреннюю политику через протесты в Москве.
Среди самых заметных случаев попыток иностранного вмешательства Володин отметил публикацию на сайте американского посольства схемы маршрутов несанкционированных акций и призывы к москвичам выходить на улицы в государственных немецких СМИ.
«Это все ставит целью разрушить государственность", — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Совете Федерации заявили, что во время выборов в Мосгордуму имелись факты иностранного вмешательства.