Дорого обошлось: Европа лишилась миллиардов из-за России

Пока европейские чиновники думают, не пора ли отменять санкции против России , экономисты подсчитывают убытки Евросоюза . Выяснилось, что больше всех пострадала Германия , теряющая от двусторонних ограничений почти по 700 миллионов долларов в месяц. А весь ЕС лишился многих миллиардов.

Допустимые потери?

Экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики утверждают, что на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц.

Остальные 45 процентов на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные приведены в исследовании под названием "Дружественный огонь: Влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций".

Схему подсчета убытков Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой для сравнений послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.

Разница между потенциальными торговыми потоками разных стран по всем категориям товаров с тем, что было на самом деле, и показала потери.

Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб от санкций — четыре миллиарда долларов. Больше всего страдает Германия — 38%, 667 миллионов долларов.

Достается и французским компаниям. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт в другие страны все равно не помог компенсировать убытки.

Кто кого

Санкции против Москвы инициировали в Вашингтоне — из-за воссоединения с Крымом и приписываемой России поддержки восстания на востоке Украины, которое началось зимой 2013-2014 годов. Евросоюз присоединился к американцам.

Сегодня антироссийские ограничения соблюдают 37 стран, включая США, Японию и весь Евросоюз. В частности, летом 2014-го США, Канада, ЕС, Норвегия и Австралия ввели санкции против важнейших отраслей экономики России — нефтедобывающей, энергетической, финансовой, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вскоре последовал зеркальный ответ Москвы: под ограничения попала продукция США, ЕС и ряда других стран.

В Берлине уже признавали, что Германия сильнее всех в Европе страдает от санкционной войны. Летом депутат бундестага Маркус Фронмайер , ссылаясь на специалистов Кильского университета, называл оценки, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).

Разногласия в ЕС по России усиливаются. Германия все активнее выступает за отмену ограничений. Так, в августе председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст призвал федеральное правительство выйти из режима санкций.

"Если лекарство не действует, не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", — подчеркнул он.

По данным Восточного комитета немецкой экономики, санкции ЕС против Москвы причинили значительно больше ущерба на востоке Германии, чем в западной части страны. С 2013-го по 2018 год торговый оборот восточногерманских земель с Россией сократился в среднем на 28,7 процента, в то время как на западе — на 17 процентов. Особенно пострадала Саксония, чьи фирмы потеряли 72,5 процента оборота с российскими партнерами. В Саксонии-Анхальт — 24 процента, в Бранденбурге — 20,4, в Тюрингии — 19,9.

"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно — в области сельского хозяйства", — признался в сентябре глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Меняется и риторика Парижа. Еще в мае французский евродепутат Нади Морано заявил, что санкции "не оказали политического воздействия на Москву, но нанесли реальный вред европейским производителям".

А президент Франции назвал отчуждение России от Европы "глубокой стратегической ошибкой", поскольку Москва может помочь ЕС решить самые сложные глобальные проблемы — от Сирии до Северной Кореи.

"Мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, такими как Китай. И это совсем не в наших интересах", — указал он.

Против ограничений и Рим. Премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что Италия продолжает "работать над снятием санкций" с России.

Как отмечает Reuters, подобные высказывания европейских политиков явно указывают на напряженность и раскол в блоке: