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Кремль оценил масштаб турецкой операции в Сирии 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Кремль оценил масштаб турецкой операции в Сирии
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва с уважением относится к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности.
Россия с уважением относятся к праву Турции обеспечивать свою безопасность, но рассчитывает, что операция в Сирии будет пропорциональна целесообразности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы с уважением относимся к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности — обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности», — рассказал Песков.
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Также он отметил, что в телефонном разговоре с Реджепом Эрдоганом, который состоялся накануне, Владимир Путин выразил надежду, что эта операция не навредит делу политического урегулирования.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва , Сирия , Турция
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