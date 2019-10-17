Кадыров прокомментировал «зачистку» своего окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о «зачистке» нелояльных госслужащих из его окружения не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появились статьи о том, что в Чечне уже несколько месяцев продолжаются репрессии против ближайшего окружения главы республики. «Зачистки» начались в августе, после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил свою поддержку тогдашнему президенту Чечни.
"Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь", — сказал Кадыров на совещании в Грозном.
По его словам, в Грозном нет разбоя и уличной преступности. Поэтому он возмущён публикациями, в которых говорится, что неугодных высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур крадут и отправляют в секретные тюрьмы, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, Кадыров в день своего 43-летия 5 октября получил почётную награду Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.