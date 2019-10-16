В РАН оценили ситуацию с задержанными американцами

В РАН оценили ситуацию с военными атташе в Северодвинске

По его мнению, интерес к успехам российского ОПК в Вашингтоне существует, и он, безусловно, распространяется на работу американского посольства.

«Понятно, что наша страна привлекает внимание, причем не только американских шпионов, но и аналогичных деятелей всех остальных заинтересованных государств мира. Понятно, что они сегодня пытаются найти какой-то инсайд и информацию о современном российском вооружении», — приводит слова Блохина ФБА «Экономика сегодня».

Научный сотрудник также не исключил, что военные атташе специально сели на такой маршрут для того, чтобы быть задержанными российскими правоохранительными органами по причине отсутствия разрешения.

«Если допустить, что их бы не задержали, они, возможно, сами бы об этом объявили и заявили, что проверили на вшивость российскую систему безопасности. Выявит она их или не выявит. Возможно, они также рассчитывали на то, что в отношении них при задержании будут использованы насильственные методы, чтобы затем создать очередной дипломатический скандал», — добавил спикер.

Напомним, о задержании двоих высокопоставленных военных США и американского дипломата неподалеку от печально известного полигона Минобороны России стало известно несколькими часами ранее. Причиной снятия со скорого поезда «Ненокса-Северодвинск» троих граждан США стал въезд на режимную территорию.

После этого в посольстве США в Москве заявили что задержанные дипломаты «должным образом уведомили о ней [о поездке] Министерство обороны с помощью извещения».

По информации российского МИД, американцы действительно уведомляли Россию о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а задержаны были по пути в Северодвинск.