Россия направила запрос о переносе комитета ООН из США

Россия официально попросила перенести работу комитета ООН в Европу

Россия официально вынесла на рассмотрение ООН предложение о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка Вену или Женеву, сообщил информированный источник в комитете.

«Документ внесен [на рассмотрение комитета]», — сообщил источник ТАСС.

Напомним, заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал позицию России о нарушении Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств

На прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.