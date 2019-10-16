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МИД: Американские дипломаты просились в Архангельск, а не в Северодвинск 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
В МИД прокомментировали задержание американских атташе
Фото: РИА Новости
Дипломаты США, которых задержали в среду, уведомили Минобороны России о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск, заявил российский МИД.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее посольство США в России заявило, что поездка американских дипломатов в Северодвинск якобы была согласованной.
В понедельник трое американских военных атташе были задержаны при проверке пассажиров поезда Ненокса — Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию без соответствующего разрешения. Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.
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Политика , Министерство обороны , МИД , Архангельск , Северодвинск , США
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