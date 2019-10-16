В МИД прокомментировали задержание американских атташе

Дипломаты США, которых задержали в среду, уведомили Минобороны России о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск, заявил российский МИД.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее посольство США в России заявило, что поездка американских дипломатов в Северодвинск якобы была согласованной.
В понедельник трое американских военных атташе были задержаны при проверке пассажиров поезда Ненокса — Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию без соответствующего разрешения. Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.