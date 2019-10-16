Посольство США отреагировало на инцидент с атташе

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Посольство США отреагировало на задержание атташе в Северодвинске 

Рамблер 36 минут назад
Посольство США подтвердило информацию об инциденте с американскими дипломатами в поезде «Нёнокса — Северодвинск», сообщает Telegram-канал "Подъем".
Военных атташе США задержали в Северодвинске
В посольстве заявили, что дипломаты находились в Северодвинске в официальной поездке и уведомили о ней Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.
"Американские дипломаты находились с официальной поездкой и должным образом уведомили о ней министерство обороны с помощью извещения о поездке", — заявила пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.
Как ранее сообщал "Рамблер", 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уитситт Уильям Кертис, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» при проверке документов. У американцев не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, после проверки документов их отпустили.
Комментарии38
Политика , Видео , Министерство обороны , РИА Новости , Северодвинск , США
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