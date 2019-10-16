Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США бросили курдов в Сирии на произвол судьбы, считает эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
«Бросили курдов на произвол судьбы»
Фото: Reuters
США, ранее покровительствовавшие сирийским курдам, фактически бросили их на произвол судьбы, они оказались вынуждены сотрудничать с правительственными войсками САР, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"Мы видим, что вторжение Турции изменило ситуацию. Курды оказались брошенными на произвол судьбы своими покровителями из США. В этих условиях они будут либо уничтожены, либо пойдут на какие-либо договоренности с правительством Башара Асад", — сказал Коротченко.
По его словам, на покинутых США территориях образовался "вакуум безопасности". Сирийские правительственные войска занимают сейчас те зоны, которые оказались фактически ничьими, устанавливая контроль и расширяя поле законной власти, считает эксперт.
Военно-полевой источник РИА Новости сообщил в среду, что отряды сирийской правительственной армии впервые с 2014 года вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты. От террористов "Исламского государства"* Ракка была освобождена в 2017 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Политика , В мире , Игорь Коротченко , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Кремль ответил на требования Украины
Пока вы не уснули: Кремль ответил на требования Украины35
В Японии появились к России новые претензии
В Японии появились к России новые претензии22
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе71
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Военных атташе США задержали в Северодвинске343
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера5
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
01:45
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение